Постраждалі в стрілялині в Києві відмовляються від заяв - поліція

Представники Нацполіції Києва поки не можуть почати провадження, бо потерпілі відмовляються від написання заяв.

Як повідомила "Українській правді" начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик конфлікт виник між трьома чоловіками з однієї сторони і трьома чоловіками з іншої сторони.

"На цей час двоє категорично відмовляються від написання будь-яких заяв, ще одному надають допомогу. З ним поки що не було можливості поспілкуватися", - повідомила Оксана Блищик.

Наразі потерпілі перебувають у задовільному стані.

Причина конфлікту та особистості нападників поки що невідомі. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що навпроти будинків #116А і #118, в парку, на вулиці Кирилівській чоловік зі своїм другом вигулювали собаку. Раптово на одного з них напав невідомий, почав дорікати в щодо якогось конфлікту, що стався на Вітряних Горах. З-за кущів вийшли ще двоє і почалася бійка. В ході якої, один з нападників дістав пістолет і зробив близько 5-6 пострілів. Одна з куль потрапила в спину чоловіка з собакою, друга - другу в коліно.

Нападники втекли.

Яна Міланова, УП