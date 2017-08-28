Постраждалі в стрілялині в Києві відмовляються від заяв - поліція

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Понеділок, 28 серпня 2017, 11:19

Представники Нацполіції Києва поки не можуть почати провадження, бо потерпілі відмовляються від написання заяв.

Як повідомила "Українській правді" начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик конфлікт виник між трьома чоловіками з однієї сторони і трьома чоловіками з іншої сторони.

"На цей час двоє категорично відмовляються від написання будь-яких заяв, ще  одному надають допомогу. З ним поки що не було можливості поспілкуватися", - повідомила Оксана Блищик.

Наразі потерпілі перебувають у задовільному стані.

Причина конфлікту та особистості нападників поки що  невідомі. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що навпроти будинків #116А і #118, в парку, на вулиці Кирилівській чоловік зі своїм другом вигулювали собаку. Раптово на одного з них напав невідомий, почав дорікати в щодо якогось конфлікту, що стався на Вітряних Горах. З-за кущів вийшли ще двоє і почалася бійка. В ході якої, один з нападників дістав пістолет і зробив близько 5-6 пострілів. Одна з куль потрапила в спину чоловіка з собакою, друга - другу в коліно.

Нападники втекли. 

Яна Міланова, УП

Теми: Київ
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