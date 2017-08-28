Пострадавшие в перестрелке в Киеве отказываются от заявлений - полиция

Представители Нацполиции Киева пока не могут начать производство, потому что пострадавшие отказываются от написания заявлений.

Как сообщила "Украинской правде" начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, конфликт возник между тремя мужчинами с одной стороны и тремя мужчинами с другой стороны.

"В настоящее время двое категорически отказываются от написания любых заявлений, еще одному оказывают помощь. С ним пока не было возможности пообщаться", - сообщила Оксана Блищик.

Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Причина конфликта и личности нападавших пока неизвестны. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что напротив домов # 116А и # 118, в парке, на улице Кирилловской человек со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в отношении какого-то конфликта, произошедшего на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое и началась драка. В ходе которой, один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину человека с собакой, вторая - вторую в колено.

Нападавшие скрылись.

Яна Миланова, УП