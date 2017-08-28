У Києві в парку сталася стрілянина, двоє поранених

У Києві в парку на вулиці Кирилівській чоловік, ймовірно, з травматичної зброї поранив двох людей.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

"Навпроти будинків #116А і #118, в парку, чоловік зі своїм другом вигулювали собаку. Раптово на одного з них напав невідомий, почав дорікати в щодо якогось конфлікту, що стався на Вітряних Горах. З-за кущів вийшли ще двоє і почалася бійка. В ході якої, один з нападників дістав пістолет і зробив близько 5-6 пострілів. Одна з куль потрапила в спину чоловіка з собакою, друга - другу в коліно", - йдеться в повідомленні.

Нападники втекли.

Відзначається, що медики надали першу допомогу постраждалим. Судячи з рани, стріляли з травматичної зброї.

На місце прибули слідчо-оперативна група, патрулі поліції і полку особливого призначення "Кордон".