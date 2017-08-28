Офшорам Суркісів повернуть кошти на рахунки в "Приватбанку" – суд

Окружний адмінсуд Києва повністю задовольнив позов 6 компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, до НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну і "Приватбанку" про визнання протиправним рішення про списання коштів пов'язаних осіб.

Відповідне рішення суд прийняв 25 липня, передає "Finbalance", передає Економічна правда.

Як зазначає видання, текст відповідної постанови суду засекречений. Однак про факт винесення такого рішення стало відомо з супутніх судових матеріалів по цій справі.

У них зазначалося, що в рамках свого позову зазначені структури просили суд, зокрема, визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов'язаних з банком осіб і перевірки операцій банків з такими особами НБУ №105 від 13 грудня 2016 року щодо визначення позивачів пов'язаними з "Приватбанком".

Також позивачі просили скасувати наказ тимчасового адміністратора "Приватбанку" №22 від 20 грудня 2016 року "Про заборону видаткових операцій за рахунками пов'язаних осіб" в частині, що стосується прав і інтересів позивачів про призупинення/блокування/припинення або будь-яке інше обмеження на здійснення видаткових готівкових або безготівкових операцій за депозитними або будь-якими іншими рахунками.

Крім того, позивачі вимагали визнати протиправним рішення тимчасового адміністратора "Приватбанку" "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ "Приватбанк" від 20 грудня 2016 року №2893 в частині, що стосується їх прав та інтересів.

В рамках націоналізації "Приватбанку" кошти Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP потрапили під операцію bail-in (примусову конвертацію в акції банку): в судових матеріалах згадувалося про договори про придбання акцій між "Приватбанком" і зазначеними компаніями, від імені яких діяв Фонд гарантування, а також про списання їх коштів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізаціюПриватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млнгривень - перед колишніми акціонерами банку.

Рекомендуємо почитати: ФізкультПриват: Динамо йде в атаку на НБУ