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Оффшорам Суркисов вернут средства на счета в "Приватбанке" – суд

Понедельник, 28 августа 2017, 15:20

Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск 6 компаний, связанных с семьей Суркисов, к НБУ, Фонду гарантирования , Минфину и "Приватбанку" о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц.

Соответствующее решение суд принял 25 июля, передает "Finbalance", передает Экономическая правда.

Как отмечает издание, текст соответствующего постановления суда засекречен. Однако о факте вынесения такого решения стало известно из сопутствующих судебных материалов по этому делу.

В них отмечалось, что в рамках своего иска указанные структуры просили суд, в частности, признать противоправным и отменить решение Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ №105 от 13 декабря 2016 года об определении истцов связанными с "Приватбанком".

Также истцы просили отменить приказ временного администратора "Приватбанка" №22 от 20 декабря 2016 года "О запрете расходных операций по счетам связанных лиц" в части, касающейся прав и интересов истцов о приостановлении/блокировке/прекращении или любом другом ограничении осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по депозитным или любым другим счетам.

Кроме того, истцы требовали признать противоправным решение временного администратора "Приватбанка" "О согласовании условий продажи неплатежеспособного банка ПАО КБ "Приватбанк" от 20 декабря 2016 года №2893 в части, касающейся их прав и интересов.

В рамках национализации "Приватбанка" средства Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP попали под операцию bail-in (принудительной конвертации в акции банка): в судебных материалах упоминалось о договорах о приобретении акций между "Приватбанком" и указанными компаниями, от имени которых действовал Фонд гарантирования, а также о списании их средств.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.

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Темы: СуркисПриват
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