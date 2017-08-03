Геращенко прокоментувала звернення матерів Агєєва та Клиха до президентів

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Четвер, 3 серпня 2017, 00:23

Перший заступник спікера Верховної Ради, представник України в Тристоронньої контактній групі Ірина Геращенко порадила матері полоненого на Луганщині російського контрактника апелювати до президента РФ.

Про це вона заявила в ефірі "5 каналу".

За її словами, стан родин українських заручників, яких незаконно тримають в тюрмі, є зрозумілим, але вимагати припинення війни слід від того, хто її почав – президента РФ Володимира Путіна.

"Хочу наголосити, що родини заручників знаходяться у важкому психологічному стані і я розумію цей їх стан, коли твоя близька людина знаходиться незаконно в тюрмі і ти не маєш можливості навіть поговорити з нею, то родини заручників кидаються в усі сторони… Тобто психологічний стан родичів українських заручників мені зрозумілий", - сказала Геращенко, коментуючи спільне звернення матерів засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва.

"Але для мене є найбільша підлість так званого ліберального журналіста, який використовує ці речі, по-перше "ліберальний" журналіст "Новой газети" має звернутися до Путіна, президента своєї країни, який розпочав війну проти України, з вимогою вивести війська і звільнити українців – оце буде чесно", - наголосила Геращенко.

"Це я говорю про українську сторону, а що стосується тієї жінки з Росії, яка відвідала тут свого сина, якого вона, на жаль, недостойно виховала, то їй теж треба апелювати до президента своєї країни, який її сина, кадрового військового послав в Україну вбивати українців", - додала вона.

Як повідомлялося, матері засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва записали відеозвернення до президентів Росії і України з проханням припинити війну і помилувати синів.

Теми: Донбас війна Путін заручники Геращенко
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