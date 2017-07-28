Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матері Клиха і Агєєва звернулись до Порошенка і Путіна

П'ятниця, 28 липня 2017, 06:02

Матері засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва записали відеозвернення до президентів Росії і України з проханням припинити війну і помилувати синів.

Відеозвернення опублікувала "Новая газета".

"Ми матері наших дітей - Станіслава Клиха і Агєєва Віктора. З великою повагою до наших влад, Російської Федерації та України, просимо, благаємо вас звільнити, помилувати наших дітей, які перебувають в полоні, і, як Станіслав, у в'язниці, де він вже три роки", - звернулася до президентів мати українця Тамара Клих.

"Мені здається, в ваших силах це зробити - наших дітей повернути додому, помилувати їх і припинити війну. Війну, яка нам не потрібна - ні мамі, яка приїхала з Росії, ні мені", - додала вона.

У свою чергу, Світлана Агєєва приєдналася до прохання матері Станіслава Клиха і додала, звертаючись до Путіна, що "пора припиняти цю війну".

"Володимир Володимирович, це в ваших силах, ми віримо, допомогти нам! І ще від себе я хотіла б попросити, як людина, як проста людина, що пора припиняти цю війну, яка роз'єднала наші народи. Ось це горе, воно зараз об'єднує наші материнські серця. І ми разом!", - сказала вона.

Як відомо, 26 травня 2016 року суд Росії посадив до в'язниці українців Миколу Карпюка (на 22,5 року) і Клиха (на 20 років). Їх звинуватили в участі в боях в Чечні в 90-х роках. Самі вони заперечують всі звинувачення.

Російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області. Зараз він знаходиться в СІЗО в Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах РФ. 22 липня за сприяння президента України і СБУ в Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового з матір'ю.

Теми: ДонбасвійнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: