Матері Клиха і Агєєва звернулись до Порошенка і Путіна

Матері засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва записали відеозвернення до президентів Росії і України з проханням припинити війну і помилувати синів.

Відеозвернення опублікувала "Новая газета".

"Ми матері наших дітей - Станіслава Клиха і Агєєва Віктора. З великою повагою до наших влад, Російської Федерації та України, просимо, благаємо вас звільнити, помилувати наших дітей, які перебувають в полоні, і, як Станіслав, у в'язниці, де він вже три роки", - звернулася до президентів мати українця Тамара Клих.

"Мені здається, в ваших силах це зробити - наших дітей повернути додому, помилувати їх і припинити війну. Війну, яка нам не потрібна - ні мамі, яка приїхала з Росії, ні мені", - додала вона.

У свою чергу, Світлана Агєєва приєдналася до прохання матері Станіслава Клиха і додала, звертаючись до Путіна, що "пора припиняти цю війну".

"Володимир Володимирович, це в ваших силах, ми віримо, допомогти нам! І ще від себе я хотіла б попросити, як людина, як проста людина, що пора припиняти цю війну, яка роз'єднала наші народи. Ось це горе, воно зараз об'єднує наші материнські серця. І ми разом!", - сказала вона.

Як відомо, 26 травня 2016 року суд Росії посадив до в'язниці українців Миколу Карпюка (на 22,5 року) і Клиха (на 20 років). Їх звинуватили в участі в боях в Чечні в 90-х роках. Самі вони заперечують всі звинувачення.

Російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області. Зараз він знаходиться в СІЗО в Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах РФ. 22 липня за сприяння президента України і СБУ в Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового з матір'ю.