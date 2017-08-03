Розенблат подарував сестрі частину будинка і позичив 7 млн

715 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 13:41

Сестра народного депутата Борислава Розенблата Олена Розенблат, яка є депутатом Новоград-Волинської райради, задекларувала 6,9 млн гривень позики у дружини депутата Жанни й частину житлового будинку в Житомирській області, яку їй подарував депутат.

Про це сказано в повідомленні про істотні зміни за поточний рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, 28 липня сестра депутата задекларувала одержання 4,4 млн гривень позики, а 3 серпня - 2,5 млн гривень.

Також 3 серпня вона задекларувала одержання подарунка в негрошовій формі від брата – частину будинка.

Вартість подарунка оцінено в 98,5 тис. гривень. Загальна площа будинку становить 225,4 кв. м.

Цей будинок є в декларації Розенблата. Там вказано, що нардеп володіє цим будинком разом із своєю сестрою – по 50% у кожного.

На запитання Української правди, чи означає, що Розенблат подарував своїй сестрі свою частку будинку, він відповів, що не знає і не пам’ятає.

Як відомо, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет.

Українська правда, Українські новини

Теми: Розенблат
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ і САП ще не отримали підтвердження щодо застави Розенблата 25 липня 2017, 14:19
Найголовніше за день 24 липня 2017, 21:41
Розенблат заявляє, що родина внесла за нього заставу 24 липня 2017, 12:45
powered by lun.ua
Головні новини
Путін виділив грант на повернення біженців на Донбас
Siemens втратить до 200 млн євро у Росії через скандал з кримськими турбінами
Суд допитає екс-представника в ООН Сергеєва через лист Януковича Путіну
Володимир Кличко пішов з боксу
Усі новини
Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування

Кіно на БЖ

7 нових фільмів серпня