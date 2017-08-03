Розенблат подарил сестре часть дома и одолжил 7 миллионов

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Четверг, 3 августа 2017, 13:41

Сестра народного депутата Борислава Розенблатта Елена Розенблат, которая является депутатом Новоград-Волынского райсовета, задекларировала 6,9 млн гривен займа у жены депутата Жанны и часть жилого дома в Житомирской области, которую ей подарил депутат.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности 28 июля сестра депутата задекларировала получения 4,4 млн гривен займа, а 3 августа - 2,5 млн гривен.

Также 3 августа она задекларировала получения подарка в неденежной форме от брата - часть дома.

Стоимость подарка оценен в 98,5 тыс. гривен. Общая площадь дома составляет 225,4 кв. м.

Этот дом есть в декларации Розенблата. Там указано, что нардеп владеет этим домом вместе со своей сестрой - по 50% у каждого.

На вопрос "Украинской правды", значит ли, что Розенблат подарил сестре свою часть дома, он ответил, что не знает и не помнит.

Как известно, 18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для Розенблатта мера пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет.

Сам же Розенблат заявлял, что залог за него внесла семья.

Украинская правдаУкраїнські новини

Темы: Розенблат НАБУ
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