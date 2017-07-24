Розенблат заявляет, что семья внесла за него залог
Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.
Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".
"Это сделала моя семья", - сказал нардеп, отвечая на вопрос, кто внес за него залог.
Розенблат также сообщил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного - он не сдал загранпаспорт.
"Это не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает" макулатуру", которую дает на подпись судье. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указана другая личность? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этой", - написал он в Facebook.
По словам депутата, причиной попадания в дело другого лица стала описка.
"Прокуратура, узнав об этом обстоятельстве, в ручном режиме быстро побежала исправлять описку... Но хочу заметить, что исправить возможно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", - отметил он.
Розенблат заявил, что это будет достаточным основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека, для чего его адвокаты "пройдут национальные суды".
Также, по словам нардепа, он подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры жалобу на действия прокурора Владимира Кривенко.
Как сообщалось, ранее Борислав Розенблат говорил, что намерен внести 7 миллионов гривен залога, и сделает это, скорее всего, его семья.
18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата мера пресечения в виде залога 7 млн гривен.
Евгений Кизилов, УП