В Італії шість годин допитували українського нардепа

3105 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 18:43

Прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам нардеп. Його було допитано у справі українського військового Віталія Марківа.

Нардеп Антонищак є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

Раніше стало відомо, що поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Також Єнін повідомив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

Українська правда

Теми: Італія АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Італії за два роки затримали близько 40 українців за перевезення нелегалів 27 липня 2017, 21:33
Посол Італії в РФ назвав анексію Криму "голосуванням країни за незалежність" 27 липня 2017, 14:50
Адвокат нацгвардійця Марківа просить допитати українських нардепів 21 липня 2017, 18:30
powered by lun.ua
Головні новини
В Італії шість годин допитували українського нардепа
МОЗ запевняє, що у Супрун немає проблем із громадянством
Ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося - НБУ
Данилюк попросив ДФС перевірити всі його податки
Усі новини
Фото

Ветерани АТО знялись у фотосесії, щоб допомогти притулку для тварин

Спінери

13 фактів про суперечливу іграшку