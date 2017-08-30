Під Яремче розбився приватний гелікоптер: пілот загинув
В результаті авіакатастрофи біля Яремче Івано-Франківської області загинув пілот приватного гелікоптера.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій від 30 серпня.
"Поблизу с. Поляниця Яремчанської міської ради о 14 год. 40 хв. 29 серпня в лісовому масиві виявлено розбитий приватний гелікоптер (Robinson R22 Beta), а також тіло пілота", – йдеться у зведенні рятувальників.
Зазначено, що фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
Українська правда
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