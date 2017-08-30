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Під Яремче розбився приватний гелікоптер: пілот загинув

Середа, 30 серпня 2017, 08:52

В результаті авіакатастрофи біля Яремче Івано-Франківської області загинув пілот приватного гелікоптера.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій від 30 серпня.

"Поблизу с. Поляниця Яремчанської міської ради о 14 год. 40 хв. 29 серпня в лісовому масиві виявлено розбитий приватний гелікоптер (Robinson R22 Beta), а також тіло пілота", – йдеться у зведенні рятувальників.

Зазначено, що фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія
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