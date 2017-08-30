Под Яремче разбился частный вертолет: пилот погиб

В результате авиакатастрофы возле Яремче Ивано-Франковской области погиб пилот частного вертолета.



Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от 30 августа.



"Вблизи с. Поляница Яремчанского городского совета в 14 час. 40 мин. 29 августа в лесном массиве обнаружен разбитый частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота", – говорится в сводке спасателей.



Отмечено, что факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.



Украинская правда