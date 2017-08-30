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Под Яремче разбился частный вертолет: пилот погиб

Среда, 30 августа 2017, 08:52

В результате авиакатастрофы возле Яремче Ивано-Франковской области погиб пилот частного вертолета.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от 30 августа.

"Вблизи с. Поляница Яремчанского городского совета в 14 час. 40 мин. 29 августа в лесном массиве обнаружен разбитый частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота", – говорится в сводке спасателей.

Отмечено, что факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие
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