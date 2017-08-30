У зоні АТО ще є кілька точок напруги, але "динаміка позитивна"

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Середа, 30 серпня 2017, 18:51

У зоні антитерористичної операції залишається лише декілька точок, де зберігається напруження і противник продовжує провокативні обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО 30 серпня у зведенні станом на 18:00.

"Насамперед це Авдіївська промзона. Тут від опівночі бойовики 4 рази відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння. А близько 14 години злочинці неприцільно випустили 2 міни калібру 82 міліметри по одному з наших опорних пунктів", – інформує штаб.

"Також сьогодні російські найманці декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка", – додає відомство.

На маріупольському напрямку зафіксовано лише один провокативний обстріл: близько 13:00 бойовики випустили 4 міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету на підступах до Мар’їнки.

На луганському напрямку повністю зберігався режим тиші.

"Порівнюючи кількість вогневих провокацій ворога за останні декілька днів з початком місяця, можна зробити висновок, що динаміка зменшення обстрілів у період нового етапу перемир’я позитивна", – заявляє штаб АТО.

"У свою чергу, командування українських частин і підрозділів на лінії розмежування робить все, аби унеможливити активне вогневе протистояння. Ми готові до мирного діалогу" – заявляють там.

"Водночас, у разі загострення обстановки, Збройні сили України мають достатньо сил і засобів, аби гідно відповісти ворогу у разі наступальних дій та агресивних обстрілів наших позицій", – застерігають у штабі АТО.

Як відомо, у зв’язку з початком нового навчального року на Донбасі оголошено чергове перемир’я.

Теми: АТО Донбас
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