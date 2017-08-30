В зоне АТО еще есть несколько точек напряжения, но "динамика позитивная"

В зоне антитеррористической операции остается лишь несколько точек, где сохраняется напряжение и противник продолжает провокационные обстрелы.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО 30 августа, в сводке по состоянию на 18:00.



"Прежде всего, это Авдеевская промзона. Здесь с полуночи боевики 4 раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. А около 14 часов преступники неприцельно выпустили 2 мины калибра 82 миллиметра по одному из наших опорных пунктов", – информирует штаб.



"Также сегодня российские наемники несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка", – добавляет ведомство.



На мариупольском направлении зафиксирован лишь один провокационный обстрел: около 13:00 боевики выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета на подступах к Марьинке.



На луганском направлении полностью сохранялся режим тишины.



"Сравнивая количество огневых провокаций врага за последние несколько дней с началом месяца, можно сделать вывод, что динамика уменьшения обстрелов в период нового этапа перемирия позитивная", – заявляет штаб АТО.



"В свою очередь, командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние. Мы готовы к мирному диалогу", – заявляют там.



"Вместе с тем, в случае обострения обстановки, Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий и агрессивных обстрелов наших позиций", – предостерегают в штабе АТО.



Как известно, в связи с началом нового учебного года на Донбассе объявлено очередное перемирие.