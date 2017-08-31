МЗС: У зоні АТО 400 людей зникли безвісти

19 переглядів
Четвер, 31 серпня 2017, 05:38

Міністерство закордонних справ заявляє, що понад 400 людей вважаються зниклими безвісти в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Про це сказано в заяві міністерства закордонних справ до Міжнародного дня зниклих безвісти, передають Українські Новини.

"За даними Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення АТО, понад 400 людей поки вважаються зниклими безвісти", сказано в повідомленні.

Їх розшук неможливий через перешкоди, створювані російсько-терористичними силами, і систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій на територію окремих районів Донецької й Луганської областей.

Зазначається, що пошук зниклих безвісти й ідентифікація тіл загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі залишається однією із найхворобливіших гуманітарних проблем і вимагає невідкладного вирішення.

"Серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму особливе обурення викликають факти викрадення й зникнення безвісти кримських татар, переслідуваних окупаційною владою за їх політичну або громадську позицію", - наголошує зовнішньополітичне відомство.

Українська сторона вдячна Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як нейтральному посередникові за активну участь у вирішенні проблеми зниклих безвісти й наданні підтримки їхнім сім'ям.

МЗС сподівається на подальше продовження цієї важливої гуманітарної місії МКЧХ, зокрема на територіях, неконтрольованих українською владою.

Як повідомлялося, з початку анексії Росією Криму 44 людини зазнали насильницького зникнення на півострові, на сьогодні 18 осіб не знайдено і вважаються зниклими безвісти.

Теми: права людини АТО МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму за час анексії зникали 44 людини, у прокуратури 150 справ 30 серпня 2017, 23:48
Freedom House пояснила, чому оцінює Крим окремо 28 серпня 2017, 14:21
ГПУ оприлюднила відео катувань в одеському СІЗО 22 серпня 2017, 17:39
powered by lun.ua
Головні новини
Клиха тримають в лікарні в Магнітогорську – Адвокат
Макрон про Україну: Франція не допустить, щоб Путіну все зійшло з рук
У Криму за час анексії зникали 44 людини, у прокуратури 150 справ
ОБСЄ відчитала Клімкіна за видворення російської журналістки
Усі новини
12 порад

Як правильно спілкуватися із людьми, які не чують

"Моральні патрулі"

Як українські праві копіюють методи російських "православних активістів"