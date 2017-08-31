МЗС: У зоні АТО 400 людей зникли безвісти

Міністерство закордонних справ заявляє, що понад 400 людей вважаються зниклими безвісти в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Про це сказано в заяві міністерства закордонних справ до Міжнародного дня зниклих безвісти, передають Українські Новини.

"За даними Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення АТО, понад 400 людей поки вважаються зниклими безвісти", сказано в повідомленні.

Їх розшук неможливий через перешкоди, створювані російсько-терористичними силами, і систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій на територію окремих районів Донецької й Луганської областей.

Зазначається, що пошук зниклих безвісти й ідентифікація тіл загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі залишається однією із найхворобливіших гуманітарних проблем і вимагає невідкладного вирішення.

"Серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму особливе обурення викликають факти викрадення й зникнення безвісти кримських татар, переслідуваних окупаційною владою за їх політичну або громадську позицію", - наголошує зовнішньополітичне відомство.

Українська сторона вдячна Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як нейтральному посередникові за активну участь у вирішенні проблеми зниклих безвісти й наданні підтримки їхнім сім'ям.

МЗС сподівається на подальше продовження цієї важливої гуманітарної місії МКЧХ, зокрема на територіях, неконтрольованих українською владою.

Як повідомлялося, з початку анексії Росією Криму 44 людини зазнали насильницького зникнення на півострові, на сьогодні 18 осіб не знайдено і вважаються зниклими безвісти.