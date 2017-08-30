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У Криму за час анексії зникали 44 людини, у прокуратури 150 справ

Середа, 30 серпня 2017, 23:48
У Криму за час анексії зникали 44 людини, у прокуратури 150 справ

З початку анексії РФ Криму 44 людини зазнали насильницького зникнення на півострові, на сьогодні 18 осіб не знайдено і вважаються зниклими безвісти.

Про це заявила координатор громадської організації КримSOS Таміла Ташева на прес-конференції 30 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні 18 насильницьких зникнень на території Криму. Більшість з них (зниклих - ІФ) є кримськими татарами. За весь час з початку окупації Криму було 44 випадки насильницьких зникнень", – сказала вона.

За даними КримSOS, 17 осіб згодом звільнили, 6 знайшли мертвими, 2 людей виявили у місцях позбавлення волі, їх пізніше засудили за політично вмотивованими справами. Ще 18 осіб досі не знайшли, їх вважають зниклими безвісти.

За словами Ташевої, найбільшу кількість випадків насильницького зникнення людей фіксували на початку анексії - в березні-травні 2014 року, найчастіше зазнавали цього кримські татари.

"Ми вважаємо, що насильницькими зникненнями є факти, коли до них мають відношення або державні органи влади, або підконтрольні їм актори. Якщо говорити про Крим, то можна говорити про кримську самооборону, так званих кримських дружинників", – пояснила вона.

При цьому координатор організації додала, що в 2015 році Україна ратифікувала міжнародну конвенцію про насильницькі зникнення, тому Україна зобов'язана розслідувати такі факти.

"Дуже часто кримінальні справи відкривають або за фактами вбивства, або викрадення людини. Ми вважаємо, якщо підписано міжнародну конвенцію, то потрібно розслідувати такі справи, відкривати їх за такою класифікацією", – сказала Ташева.

У свою чергу начальник відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Криму Максим Прокопів повідомив, що наразі розслідується близько 150 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням прав і свобод громадян в анексованому Криму.

"Крім того, з цих правопорушень охоплено 29 кримінальних проваджень за 38 особами, яких вважають убитими або безвісти зниклими", – сказав він.

Прокопів зазначив, що розслідування ускладнюється тим, що немає можливості вести слідчі дії на території Криму.

Теми: Криманексіякримські татариправа людини
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