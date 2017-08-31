Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: В зоне АТО 400 человек пропали без вести

Четверг, 31 августа 2017, 05:38

Министерство иностранных дел заявляет, что более 400 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел к Международному дню пропавших без вести, передают Українські Новини.

"По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек пока считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Их розыск невозможен из-за препятствий, создаваемых российско-террористическими силами и систематических ограничений ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате боевых действий на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем и требует безотлагательного решения.

"Среди многочисленных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести крымских татар, преследуемых оккупационными властями за их политическую или общественную позицию", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Украинская сторона благодарна Международному Комитету Красного Креста (МККК) как нейтральном посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказании поддержки их семьям.

МИД надеется на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на территориях, неконтролируемых украинской властью.

Как сообщалось, с начала аннексии Россией Крыма 44 человека подверглись насильственному исчезновению на полуострове, в настоящее время 18 человек не найдены и считаются пропавшими без вести.

Темы: права человекаАТОМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
права человека
Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец
Электрошок к груди, пытки водой, избиения: как оккупанты издевались над женщинами в Херсоне
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: