Київ вимагає повного припинення вогню на Донбасі

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Четвер, 31 серпня 2017, 16:43

Українська сторона закликала Росію та ОБСЄ зробити все для того, щоб 1 вересня на Донбасі режим припинення вогню був максимально дотримано.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронній контактній групі, Дарка Оліфер.

"Українська сторона послідовно виконує взяті на себе зобов'язання в рамках угоди про режим тиші з 25 серпня 2017 року. У той же час, режим припинення вогню системно порушується з боку ОРДЛО, що говорить про те, що Російська Федерація і ОРДЛО не дотримуються досягнутих домовленостей", – написала Оліфер.

Вона додала, що за інформацією СММ ОБСЄ, про заклик Тристоронньої контактної групи до режиму тиші з нагоди нового навчального року незаконні збройні формування ОРДЛО дізналися зі ЗМІ.

"Українська сторона закликала зробити все для того, щоб завтра, 1 вересня, режим припинення вогню був максимально дотримано. Порушення режиму тиші з боку ОРДЛО повинні бути розслідувані СММ ОБСЄ, а винні - виявлені і покарані, з конкретними прикладами і наданням гласності таких випадків" , – сказала прес-секретар.

За її словами, під час переговорів, які пройшли в скайп-режимі, тристороння контактна група закликала ОРДЛО забезпечити повноцінний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ по всій території Донбасу - від лінії зіткнення до українсько-російського кордону. Також у конференції брали участь і представники ОРДЛО.

Українська правда


Теми: Мінські угоди Донбас ОБСЄ Росія
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