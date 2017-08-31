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Киев требует полного прекращения огня на Донбассе

Четверг, 31 августа 2017, 16:43

Украинская сторона призвала Россию и ОБСЕ сделать все для того, чтобы 1 сентября на Донбассе режим прекращения огня был максимально соблюден.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, Дарка Олифер.

"Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей", - написала Олифер.

Она добавила, что по информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ.

"Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, во время переговоров, которые прошли в скайп-режиме, трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса – от линии соприкосновения до украинско-российской границы. Также в конференции принимали участие и представители ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: Минские соглашенияДонбассОБСЕРосcия
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