В Одесі підірвали авто - поліція

Зранку понеділка в Одесі підірвався автомобіль "ВАЗ 2101" після того, як спрацював безоболонковий вибуховий пристрій.

Про це повідомляє "Думская" із посиланням на нацполіцію.

"Фахівцями вибухотехнічного управління попередньо встановлено, що вибух мав кримінальні ознаки. За характерними пошкодженнями зазначеного автомобіля чітко визначається місце вибуху - це район заднього лівого пасажирського місця", - йдеться у повідомленні.

"Зараз попередньо встановлено, що вибух зазначеного автомобіля стався в результаті дії безоболлонкового вибухового пристрою. Тротиловий еквівалент підірваного заряду становить близько 600 грамів. Встановлюється тип вибухової речовини", - додає прес-служба.

За інформацією слідства, власником автомобіля є 68-річний житель Дніпра.

Зараз правоохоронці вирішують, чи вносити дані про вибух в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 194 (навмисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу.