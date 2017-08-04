Суд просять покарати Полякова, бо не носить браслет

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:07

Солом’янський райсуд Києва розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави з нардепа Максима Полякова в дохід держави у зв’язку з тим, що він не виконує ухвалу суду і не носить електронний браслет.

Про це 4 серпня повідомили у САП.

Засідання суду відбудеться 4 серпня о 14:30. 

Як відомо, 21 червня генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох народних депутатів - Максима Полякова та Борислава Розенблата.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт. 

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу,  електронний браслет він не вдягнув.

3 серпня детективи НАБУ заявили, що багаторазово та у різний спосіб інформували Полякова про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет, оскільки нардеп його досі не виконав. 

Українська правда 

Теми: Поляков суд Антикорупційна прокуратура
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