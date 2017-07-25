Поляков вніс заставу

Народний депутат Максим Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Про це він повідомив у Facebook.

"Законослухняний громадянин вніс заставу", - написав депутат і додав копію відповідного платіжного доручення на користь Держказначейства.

Документ датований 25-м липня. Призначення платежу: "Внесення застави за Полякова М.А.", сума платежу: "304 000 грн".

Також Поляков сплатив 750 грн комісії за перерахування коштів. Це відображено в меморіальному ордері, що додається.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.



НАБУ заявило, що за відмову вдягати браслет відкриє проти депутата нове кримінальне провадження.

Українська правда