Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд призначив Полякову заставу і електронний браслет

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:21

Солом'янський районний суд Києва визначив заставу народному депутату Максиму Полякову, який фігурує в "бурштиновій справі" в розмірі 304 тисяч гривень.

Про це повідомляє у п'ятницю "Укрінформ".

Таким чином суд частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які просили про заставу 0,5 млн гривень.

Полякова зобов'язали здати закордонні паспорти і носити елетронний браслет.

У той же час суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет стеження, заборонив залишати міста Київ і Умань (Черкаська область), зобов'язав здати закордонного паспорта і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження, передають "Українські новини".

Запобіжний захід діє до 19 серпня включно.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім Полякова у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

"Українська правда" у Threads

Теми: бурштинсудпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
бурштин
Бурштинокопачі під час війни стали партизанами – голова Рівненської ОВА
"Я не маю права вийти і сказати: друзі, тікайте". Голова Рівненщини Коваль про ймовірність наступу з Білорусі
Бурштинокопачі з сокирами проти СБУшників з пістолетами: ДБР розслідує зіткнення на Рівненщині
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: