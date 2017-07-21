Суд призначив Полякову заставу і електронний браслет

Солом'янський районний суд Києва визначив заставу народному депутату Максиму Полякову, який фігурує в "бурштиновій справі" в розмірі 304 тисяч гривень.

Про це повідомляє у п'ятницю "Укрінформ".

Таким чином суд частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які просили про заставу 0,5 млн гривень.

Полякова зобов'язали здати закордонні паспорти і носити елетронний браслет.

У той же час суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет стеження, заборонив залишати міста Київ і Умань (Черкаська область), зобов'язав здати закордонного паспорта і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження, передають "Українські новини".

Запобіжний захід діє до 19 серпня включно.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Крім Полякова у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, якого нещодавно виключили з фракції БПП.