У ГПУ відповіли про порушення правил дорожнього руху кортежем Луценка
Кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху, не "створюючи аварійної-небезпечні ситуації", і ці порушення мали "винятковий характер".
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Порушення правил дорожнього руху має винятковий характер та обумовлене ситуацією на дорозі, зокрема порушенням ПДР іншими учасниками. При цьому не створюються аварійно-небезпечні ситуації для інших учасників руху на дорозі", - зазначила вона
"Звичайно, це не виправдовує водія того чи іншого автомобіля, але якщо у працівників дорожньої поліції виникнуть запитання, вони будуть вирішені у законному порядку", - додала Сарган.
Також прес-секретар стверджує, що якщо звернути увагу на рух по Кловському узвозу, то можна побачити порушення від інших водіїв - "у правій смузі під знаком "стоянка заборонена" припарковані авто, що ускладнюють рух узвозом і водії змушені тягнутися в лівій смузі, створюючи затори".
"Також сподіваюсь, що наступного разу об'єктивність журналістів поширюватиметься на всіх учасників дорожнього руху, а не обмежуватиметься вибірковістю посад чи персоналій", - висловила сподівання Сарган.
Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" кілька разів ставали свідками, як кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушував правила дорожнього руху.
Українська правда
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