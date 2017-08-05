Бойовики ОРЛО затримали трьох людей за кольори українського прапора

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Субота, 5 серпня 2017, 12:34

Бойовики ОРЛО заявили, що у Луганську затримано трьох молодиків за вандалізм, псування пам'ятника маршалу Жукову і окрашування стін університету ім.Даля і школи у кольори українського прапора.

За повідомленням бойовиків "МВС "ЛНР", інцидент мав місце 21 липня біля школи №36, де "троє молодих людей у нетверезому стані били стекла вікон школи", пише "Остров".

Повідомляється, що затримані також підняли прапор України на флагштоку біля університету, зрізавши трос, щоб зняти прапор не могли, а також намалювали українські прапори на будівлі школи.

"Наступного дня так само розфарбували пам'ятник маршалу Жукову, встановлений на території навчального закладу, а через дві доби повалили постамент на землю ... Ініціатором подібних дій був луганчанин, який кілька років прожив у Вінниці", - заявили бойовики.

Також зазначається, що за вказаними фактами бойовиками порушено "кримінальну справу та ведеться слідство".

Теми: "ЛНР" Луганськ
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