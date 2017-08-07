Цьогоріч на проект "Стіна" витратять 500 мільйонів - Прикордонна служба

Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив глава відомства Петро Цигикал.

"На сьогоднішній день за 2015-2016 роки ми отримали 600 млн грн. Це близько 15% від загальної потреби. Планом передбачалося виділення на цей період вже 2,194 млрд грн. У 2017 році на проект було виділено 200 млн грн. Плюс зміни в бюджет додали ще 300 млн грн. Загалом, ми очікуємо в цьому році 500 млн грн, що становить 55% від коштів, необхідних тільки на цей рік", - сказав Цигикал.

За його словами, є істотне недофінансування цього проекту, відповідно, сповільнюється і проведення робіт на місці. "Якщо говорити про те, що вже зроблено, то облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 84 км огороджень, 179,9 км рокадну доріг", - сказав глава Держприкордонслужби.

Цигикал нагадав, що, згідно з проектом, мова йде про кордон з РФ в Харківській, Чернігівській та Луганській областях. За його словами, до кінця поточного року планується завершити роботи в Харківській області.

Раніше ГПУ повідомляла, що виявила схему розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.