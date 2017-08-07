Розенблат подарував сестрі арештовану судом частину будинку

Народний депутат Борислав Розенблат подарував своїй сестрі частину квартири, яка вже була арештована рішенням Солом'янським районним судом Києва.

Так, рішення про арешт суд прийняв 24 липня.

А 26 липня, згідно із інформацією про зміну майнового стану, Розенблат подарував свою частину будинку сестрі Олені.

В ухвалі вказується, що арештовується 1/2 частина житлового будинку, загальною площею 225,4 кв. метрів.

Співвласність будинку із такою ж площею, Розенблат вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік.

Така ж площа і місцерозташування частини будинку, яку нардеп подарував сестрі.

Як відомо, Олена Розенблат є депутатом Новоград-Волинської райради.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.

Олександр Шумілін, УП