Чийгоз: Захищати цілісність країни – обов’язок. Вирок оголосять у вересні

Верховний суд анексованого Криму винесе вирок одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу 11 вересня.



Таку дату призначили через "великий обсяг матеріалів справи", повідомляє кореспондент "Крим.Реаліі".



На засіданні 9 серпня в суді завершилися дебати сторін.



Ахтем Чийгоз виступив із останнім словом.



Він зазначив, що справа має політичний характер, а учасники мітингу 26 лютого 2014 року "захищали цілісність своєї країни" відповідно до Конституції і законодавства України.



"Це прямий обов'язок громадянина – захищати цілісність своєї країни. Це був обов’язок! Умислу на вчинення протиправних дій не було, ми проводили мирний мітинг", – заявив Чийгоз.



Він наголосив, що в суді є відеоматеріали, які доводять його слова.



Чийгоз висловив припущення, що суд над ним проводиться з метою залякування кримськотатарського народу.



Також він розкритикував свідчення трьох "секретних свідків" із боку звинувачення.



Після виступу Чийгоза суд вийшов для винесення вироку.



Як відомо, 7 серпня прокурор Анастасія Супряга запросила для звинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на термін 8 років із відбуванням у колонії загального режиму.



Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".



Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.



"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", у другій частині справи фігурують Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі.