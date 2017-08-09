СБУ оголосила підозру "заступнику міністра ДНР"

Служба безпеки України оголосила заочну підозру так званому "першому заступнику міністра доходів та зборів" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Зокрема окупанта підозрюють у фінансуванні тероризму та дій, направлених на захоплення територій України.

Оперативники управління СБУ в Донецькій області встановили, що підозрюваний колись був посадовцем у районній фіскальній службі Донецька, а наприкінці 2014 року обійняв вищезазначену "посаду".

"Посадовець" відповідав за збір податків до "бюджету" псевдоутворення. Зібрані таким чином гроші зловмисник перерозподіляв серед бойових підрозділів т. зв. "ДНР" для закупівлі військової техніки, боєприпасів, засобів інженерного устаткування", - розповідають у спецслужбі.

Там зазначили, що, оскільки спільник терористів перебуває на окупованій бойовиками території Донеччини, йому оголошено підозру заочно за кількома статтями Кримінального кодексу - ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, зроблених з метою насильницької зміни або скинення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Ім'я підозрюваного СБУ не уточнює.

Як повідомлялося 2 серпня, прокуратура Донецької області заочно оголосила підозру у фінансуванні тероризму та намаганні змінити межі України так званому "міністру фінансів ДНР" Катерина Матющенко.

Українська правда