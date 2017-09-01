Прокуратура Криму перевіряє блокування храму УПЦ КП в Сімферополі

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 00:30

Прокуратура Криму перевіряє блокування храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі російськими силовиками.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактами незаконного привласнення приміщень Української православної церкви Київського патріархату на території півострова та перешкоджання здійсненню релігійних обрядів її парафіянами", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що "дії окупаційної влади ні в якому разі не залишаться без відповідного реагування прокуратури Автономної Республіки Крим".

"Зазначені факти перевіряються, буде надана належна правова оцінка діям усіх осіб, причетних до переслідування Української православної церкви Київського патріархату та грубого порушення прав людей на свободу віросповідання в Криму", - відзначили в прокуратурі.

Як відомо, в четвер, 31 серпня, в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.

Теми: Крим прокуратура анексія церква
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