Усик переміг Хука у 10 раунді

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Неділя, 10 вересня 2017, 01:17

Український боксер Олександр Усик виграв технічним нокаутом у німця Марко Хука у 1/4 фіналу Всесвітньої суперсерії боксу і захистив пояс чемпіона за версією WBO.

Протягом усього поєдинку український боксер тримав лідерство, а починаючи з третього раунду упевнено атакував противника.

У восьмому раунді Усик послизнувся і судді позбавили Хука 1 очка за те, що він в цей момент завдав йому удар. Крім того німецький боксер кілька разів намагався вдарити українця нижче пояса.

У десятому раунді Усик провів потужну атаку і примусив рефері зупинити бій.

Таким чином Усик захистив титул WBO та вийшов до півфіналу WBSS. 

Теми: спорт
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