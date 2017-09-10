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Усик победил Хука в 10 раунде

Воскресенье, 10 сентября 2017, 01:17
Усик победил Хука в 10 раунде

Украинский боксер Александр Усик выиграл техническим нокаутом у немца Марко Хука в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса и защитил пояс чемпиона по версии WBO.

В течение всего поединка украинский боксер держал лидерство, а начиная с третьего раунда уверенно атаковал противника.

В восьмом раунде Усик поскользнулся и судьи лишили Хука 1 очка за то, что он в этот момент нанес ему удар. Кроме того немецкий боксер несколько раз пытался ударить украинца ниже пояса.

В десятом раунде Усик провел мощную атаку и заставил рефери остановить бой.

Таким образом Усик защитил титул WBO и вышел в полуфинал WBSS.

Темы: спорт
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