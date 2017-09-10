Усик победил Хука в 10 раунде
Воскресенье, 10 сентября 2017, 01:17
Украинский боксер Александр Усик выиграл техническим нокаутом у немца Марко Хука в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса и защитил пояс чемпиона по версии WBO.
В течение всего поединка украинский боксер держал лидерство, а начиная с третьего раунда уверенно атаковал противника.
В восьмом раунде Усик поскользнулся и судьи лишили Хука 1 очка за то, что он в этот момент нанес ему удар. Кроме того немецкий боксер несколько раз пытался ударить украинца ниже пояса.
В десятом раунде Усик провел мощную атаку и заставил рефери остановить бой.
Таким образом Усик защитил титул WBO и вышел в полуфинал WBSS.