Усик победил Хука в 10 раунде

Украинский боксер Александр Усик выиграл техническим нокаутом у немца Марко Хука в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса и защитил пояс чемпиона по версии WBO.

В течение всего поединка украинский боксер держал лидерство, а начиная с третьего раунда уверенно атаковал противника.

В восьмом раунде Усик поскользнулся и судьи лишили Хука 1 очка за то, что он в этот момент нанес ему удар. Кроме того немецкий боксер несколько раз пытался ударить украинца ниже пояса.

В десятом раунде Усик провел мощную атаку и заставил рефери остановить бой.

Таким образом Усик защитил титул WBO и вышел в полуфинал WBSS.