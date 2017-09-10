Усик переміг Хука у 10 раунді

Український боксер Олександр Усик виграв технічним нокаутом у німця Марко Хука у 1/4 фіналу Всесвітньої суперсерії боксу і захистив пояс чемпіона за версією WBO.

Протягом усього поєдинку український боксер тримав лідерство, а починаючи з третього раунду впевнено атакував противника.

У восьмому раунді Усик послизнувся і судді позбавили Хука 1 очка за те, що він в цей момент завдав йому удар. Крім того німецький боксер кілька разів намагався вдарити українця нижче пояса.

У десятому раунді Усик провів потужну атаку і примусив рефері зупинити бій.

Таким чином Усик захистив титул WBO та вийшов до півфіналу WBSS.