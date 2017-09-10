Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Усик переміг Хука у 10 раунді

Неділя, 10 вересня 2017, 01:17
Усик переміг Хука у 10 раунді

Український боксер Олександр Усик виграв технічним нокаутом у німця Марко Хука у 1/4 фіналу Всесвітньої суперсерії боксу і захистив пояс чемпіона за версією WBO.

Протягом усього поєдинку український боксер тримав лідерство, а починаючи з третього раунду впевнено атакував противника.

У восьмому раунді Усик послизнувся і судді позбавили Хука 1 очка за те, що він в цей момент завдав йому удар. Крім того німецький боксер кілька разів намагався вдарити українця нижче пояса.

У десятому раунді Усик провів потужну атаку і примусив рефері зупинити бій.

Таким чином Усик захистив титул WBO та вийшов до півфіналу WBSS. 

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: