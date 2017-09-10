Саакашвілі, який застряг у Перемишлі, вже зустрічають в Україні

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Неділя, 10 вересня 2017, 16:55

На залізничній станції "Мостиська" на території України зібралися прибічники Міхеіла Саакашвілі, очікуючи на його приїзд з Перемишля. 

Прихильники Саакашвілі зібралися на пероні та у приміщенні станції, у залі очікування, повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомив один з активістів, вони прибули з Перемишля, де були разом з іншими учасниками команди підтримки Саакашвілі. 

 
 
 
 
Усі фото - радіо свобода

Також на станцію прибув член Руху нових сил Давид Сакварелідзе та розповів про ситуацію із заблокованим поїздом "Перемишль - Київ".  

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.  

Після того, як усі, хто супроводжує Саакашвілі, зайшли у потяг "Перемишль - Київ", стало відомо, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда не виїжджати, поки екс-глава Одеської ОГА не вийде з вагона.  Поїзд мав виїхати з Перемишля о 14:07 за місцевим часом.

Пасажирам потяга "Перемишль - Київ", який затримали у Польщі з вимогою до Саакашвілі залишити вагон, пропонують дістатися України автобусами.

В УЗ заявили, що ситуація з неможливістю курсування поїзда "Перемишль - Київ" склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в'їзду в Україну, залишити цей поїзд.

Польська залізниця заявила про відсутність перешкод відправленню потяга "Перемишль - Київ".

Теми: Саакашвілі Польща
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