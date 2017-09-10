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Пасажирам "Інтерсіті" запропонували їхати в Україну автобусами

Неділя, 10 вересня 2017, 15:53

Пасажирам потяга "Перемишль - Київ", який затримали у Польщі з вимогою до Міхеіла Саакашвілі залишити вагон, пропонують дістатися України автобусом. 

Про це стюарди повідомили пасажирам потяга через гучномовець.

"Через ситуацію, що склалася з відправленням потяга, пасажири для проїзда в Україну можуть звернутися до чергового по вокзалу та вирушити в Україну автобусом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вартість квитків пасажирам, які не змогли виїхати на "Інтерсіті", буде компенсовано на території України. 

У прес-центрі "Укрзалізниці" згодом заявили: ситуація з неможливістю курсування поїзда № 715 "Перемишль - Київ" склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в'їзду в Україну, залишити цей поїзд.

"Укрзалізниця" для забезпечення перевезень надасть пасажирам цього поїзда автобуси для продовження подорожі за необхідним маршрутом. Потрібна кількість автобусів уже вирушила до місця зупинки поїзда "Перемишль – Київ", - йдеться у повідомленні УЗ. 

У свою чергу польська залізниця заявила про відсутність перешкод відправленню потяга "Перемишль - Київ", в якому Міхеіл Саакашвілі планує перетнути кордон України.

"З польського боку немає ніяких технічних проблем, які перешкоджали б у відправленні в Україну потяга "Інтерсіті" сполученням Перемишль – Київ, яким до України хоче повернутися Міхеїл Саакашвілі", - заявив речник Польської залізниці Мірослав Семенєц, пише "Радіо Свобода".

На питання, що польські залізничники робитимуть, якщо потяг надалі залишатиметься на залізничній станції Перемишль, Семенєц сказав, що польська сторона реагуватиме відповідно до розвитку подій.

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.  

Після того, як усі, хто супроводжує Саакашвілі, зайшли у потяг "Перемишль - Київ", стало відомо, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда не виїжджати, поки екс-глава Одеської ОГА не вийде з вагона.  Поїзд мав виїхати з Перемишля о 14:07 за місцевим часом.

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліПольщакордон
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