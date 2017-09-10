Саакашвілі внесли до бази "Миротворця"

Сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Про це написав у Facebook керівник центру Роман Зайцев.

"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо в Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ в складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - зазначив Зайцев.

Інформація про Саакашвілі вже з'явилася в базі сайту.

"10.09.2017 порушив державний кордон України в ПП Шегині - з групою осіб було здійснено напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України", - йдеться на сторінці.

Як відомо, сайт "Миротворець" публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

На початку травня 2016 року "Миротворець" оприлюднив список представників ЗМІ, акредитованих терористичною організацією "ДНР".

На фоні обурення сайт перепросив за публікацію неактуального списку журналістів.

24 травня минулого року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Глава представництва ЄС Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали видалити з сайту "Миротворець" дані журналістів, акредитованих у так званих "ДНР" і "ЛНР".

Українська правда