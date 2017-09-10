Саакашвілі прорвався через кордон у "Шегинях"
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перейшов кордон з Польщею на українському боці ПП "Шегині".
Про це повідомив нардеп Іван Крулько, який перебуває на кордоні з Польщю.
"Українські прикордонники пропустили Саакашвілі... Зараз він проходить кордон разом зі своїми прихильниками", - повідомив він.
Разом з тим помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook підтвердив, що натовп із Саакашвілі перейшов через кордон.
"Натовп прорвав пункт пропуску "Шегині". Розпочалася бійка", - написав він.
"Зараз важко навіть спрогнозувати наслідки цієї ситуації", - додав Слободян.
Як відомо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Українська правда
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