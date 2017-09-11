"Прорив" Саакашвілі: український посол заперечує виклик до МЗС Польщі

Посол України у Республіці Польща Андрій Дещиця запевняє, що поширена в ЗМІ інформація про його нібито виклик до польського МЗС стосовно Міхеіла Саакашвілі не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у Twitter.

"В МЗС РП мене не запрошували. Ми були в контакті з польськими партнерами, надавали сприяння громадянам України, які не могли вчасно виїхати з Перемишля", - написав він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація із посиланням на заяву євродепутата Яцека Саріуш-Вольського, що у польське МЗС був викликаний посол України в Польщі для дачі пояснень у "справі Саакашвілі".