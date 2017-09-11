ЗМІ: У МЗС Польщі викликали посла України у "справі Саакашвілі"
Понеділок, 11 вересня 2017, 01:06
У польський МЗС був викликаний посол України в Польщі для дачі пояснень у "справі Саакашвілі".
Про це заявив євродепутат Яцек Саріуш-Вольський в коментарі польським ЗМІ, передає "Радіо Свобода".
Він сказав, що, на його думку, українська влада не мала законних підстав для заборони в'їзду в Україну Саакашвілі.
"Ми вважаємо, що це суперечило б всім європейським стандартам, які зобов’язалася дотримувати Україна відповідно до договору про Асоціацію з ЄС", - зазначив Саріуш-Вольський.
Євродепутат назвав дії української влади нецивілізованими і обіцяв підняти це питання на найближчому засіданні Європейського парламенту.
Детальніше про це читайте в хроніці "Української правди" про повернення Саакашвілі в Україну.