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ЗМІ: У МЗС Польщі викликали посла України у "справі Саакашвілі"

Понеділок, 11 вересня 2017, 01:06
ЗМІ: У МЗС Польщі викликали посла України у справі Саакашвілі

У польський МЗС був викликаний посол України в Польщі для дачі пояснень у "справі Саакашвілі".

Про це заявив євродепутат Яцек Саріуш-Вольський в коментарі польським ЗМІ, передає "Радіо Свобода".

Він сказав, що, на його думку, українська влада не мала законних підстав для заборони в'їзду в Україну Саакашвілі.

"Ми вважаємо, що це суперечило б всім європейським стандартам, які зобов’язалася дотримувати Україна відповідно до договору про Асоціацію з ЄС", - зазначив Саріуш-Вольський.

Євродепутат назвав дії української влади нецивілізованими і обіцяв підняти це питання на найближчому засіданні Європейського парламенту.

Детальніше про це читайте в хроніці "Української правди" про повернення Саакашвілі в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПольща
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