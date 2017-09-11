МЗС Польщі про скандал з Саакашвілі: Це внутрішні ігри України

Скандал навколо позбавленого громадянства екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі є внутрішньою справою України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, пише польський ресурс Onet.pl.

"Випадок з колишнім президентом Грузії є внутрішньою грою в Україні, і ми не беремо участь в цьому", - сказав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на заяву євродепутата Яцека Саріуш-Вольського, що польський МЗС викликав посла України в Польщі Андрія Дещицю для дачі пояснень щодо ситуації з Саакашвілі.

Пізніше Дещиця заявив, що поширена в ЗМІ інформація про його нібито виклик до польського МЗС з приводу Саакашвілі не відповідає дійсності.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався в Україну з території Польщі.

Liga.net