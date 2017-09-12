Бойовики утримують журналіста Васіна без можливості будь-якого спілкування

Місія з прав людини ООН звертає увагу, що бойовики не дозволяють спілкуватися з родичами журналісту Станіславу Асєєву, якого утримують заручником в окупованому Донецьку з початку червня.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації 19 доповіді ООН щодо ситуації з прав людини в Україні.

"Добре відомого блогера, який пише про життя на неконтрольованій території, збройні групи в окупованій частині Донецької області тримають під вартою без права зв’язку з зовнішнім світом з початку червня", - наголосила вона.

За її словами, в полоні бойовиків, крім Васіна (Станіслава Асєєва) перебувають ще безліч полонених, яких тижнями тримають в одиночних камерах без можливості будь-якого спілкування.

"Більше того, затриманим забороняють спілкуватися між собою та з рідними, а рідним не надають жодної інформації про їхніх чоловіків, синів, братів чи сестер і жінок. Це завдає неабиякого горя цим сім’ям. Бойовики також не допускають до спілкування з полоненими і представників міжнародної місії", - сказала Фрейзер.

Також вона зазначила, що спостерігачі зафіксували випадки катування, зґвалтувань та неналежного утримання полонених з обох боків, як серед бойовиків, так і ЗСУ.

Як відомо, Україна закликала ООН "вжити кроків" і спинити агресію РФ.

Генеральна Асамблея ООН постановила своєю резолюцією, що агресія Росії становить злочин проти міжнародного миру та тягне за собою міжнародну відповідальність.

Раніше повідомлялося, що представники ОРДЛО підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін. При цьому вони вимагають звільнити 475 осіб.

Українська правда