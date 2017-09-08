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Бойовики підтвердили, що журналіст Васін перебуває у них

П'ятниця, 8 вересня 2017, 14:23

Представники ОРДЛО підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін.

Про це представник України у тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко повідомила в коментарі "Радіо Свобода".

"Дуже важко йшли переговори, вибиття, по суті, цієї інформації, що Асєєв перебуває у них. Місце його утримання вони офіційно нам не дали – просто підтвердили, що Станіслав у них, і він включений до списків на звільнення, які ми зараз обговорюємо", – сказала вона.

"Ми знаємо місце утримання Станіслава", – додала парламентар.

Геращенко зазначила, що переговори тривали упродовж місяця.

За її словами, українська сторона в переговорах домагалася можливості відвідин Васіна координатором ОБСЄ Тоні Фрішем, який наприкінці серпня був у Донецьку з метою моніторингу умов утримання заручників, але його допустили лише до макіївської колонії, де утримують військовослужбовців.

"На жаль, до Стаса не було доступу жодної міжнародної організації, – ані ОБСЄ, ані ООН, ані Міжнародного комітету Червоного хреста", – сказала Геращенко.

За її словами, до Асєвва також не допускають родичів і не дають йому права на дзвінок матері.

"Ми робимо все як для звільнення Асєєва, так і для звільнення Романа Сущенка з російської в’язниці, оскільки Мінські угоди вимагають звільнення всіх незаконно утримуваних. Повірте, докладаються всі зусилля", – сказала представник України у тристоронній контактній групі.

Як відомо, зв’язок із донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (справжнє прізвище Асєєв) зник 2 червня у Донецьку.

Представники ОРДО заявляли, що в них немає інформації про його долю.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: спілки журналістів України і Росії, "Репортери без кордонів", Комітет захисту журналістів (США), "Міжнародна амністія".

Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини також переймалася його долею.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, а проросійські бойовики вимагають від Києва видати 600 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язнізаручникиДонбасЗМІ
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