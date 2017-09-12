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Боевики удерживают журналиста Васина без возможности любого общения

Вторник, 12 сентября 2017, 12:28
Боевики удерживают журналиста Васина без возможности любого общения

Миссия по правам человека ООН обращает внимание, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации 19 доклада ООН о ситуации по правам человека в Украине.

"Хорошо известного блогера, пишущего о жизни на неконтролируемой территории, вооруженные группы в оккупированной части Донецкой области держат под стражей без права связи с внешним миром с начала июня", - подчеркнула она.

По ее словам, в плену боевиков, кроме Васина (Станислава Асеева) находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения.

"Более того, задержанным запрещают общаться между собой и с родными, а родным не предоставляют никакой информации об их мужьях, сыновьях, братьях или сестрах и женах. Это доставляет много боли этим семьям. Боевики также не допускают к общению с пленными и представителей международной миссии", - сказала Фрейзер.

Также она отметила, что наблюдатели зафиксировали случаи пыток, изнасилований и ненадлежащего содержания пленных с обеих сторон, как среди боевиков, так и ВСУ.

Как известно, Украина призвала ООН "принять шаги" и остановить агрессию РФ.

Генеральная Ассамблея ООН постановила своей резолюцией, что агрессия России составляет преступление против международного мира и влечет за собой международную ответственность.

Ранее сообщалось, что представители ОРДЛО подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (Васина) в списках на обмен. При этом они требуют освободить 475 человек.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООНполитзаключенныеправа человека
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