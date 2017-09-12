Солдату, який служить у зоні АТО, вже платять від 17 тисяч – Міноборони

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Вівторок, 12 вересня 2017, 14:00

Із 1 вересня зарплата рядового військовослужбовця у званні "солдат", який виконує завдання у зоні проведення антитерористичної операції, становить мінімум 17 тисяч гривень.

Про це заявив заступник начальника департаменту фінансів Міністерства оборони Сергій Галінський на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"7 тисяч гривень – це основне грошове забезпечення, 10 тисяч гривень – це доплата; вона починається, коли солдат провів в АТО повний місяць. Крім того, якщо солдат безпосередньо брав участь у бойових діях або збив техніку противника, виплачується додатковий бонус", – сказав він.

Галінський зазначив, що зарплати військовослужбовців Повітрянодесантних військ і морської піхоти вищі, ніж у військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил України.

"Обсяг видатків 2017 року дозволяє нам у повному обсязі забезпечити виплату грошового забезпечення на рівні, не меншому за 2016 рік, і заробітну плату з урахуванням зростання мінімальної зарплати в державі", – заявив він.

За словами чиновника, Міноборони має достатньо коштів на відновлення озброєння і військової техніки, підготовку військ, утримання і вдосконалення систем зв'язку.

"На даний момент заборгованості з виплати винагород немає", – стверджує він.

"У 2016 році ми витратили на винагороди учасникам АТО всього 1,9 мільярда гривень, а за 8 місяців поточного року ми вже витратили 2,2 мільярда гривень", – сказав Галінський.

Раніше "Українська правда" писала, що цього року в середньому 43 військовослужбовці на добу отримують 1000 гривень за участь у бойових діях, тоді як минулого року таких було 129 бійців на добу, – та й отримати це заохочення не так просто.

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Теми: АТО армія Міноборони зарплати
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