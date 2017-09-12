США та Британія визнали засудження Чийгоза незаконним

Сполучені Штати та Великобританія вважають, що окупанти Криму незаконно засудили до 8 років в'язниці заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Відповідні заяви містяться на сайті уряду Британії та в твітер-акаунті посольства США в Україні.

"Безпідставне засудження Ахтема Чийгоза – черговий приклад постійних утисків, що мають місце в окупованому Росією Криму", - пише американська дипустанова.

Водночас прес-служба британського уряду процитувала слова свого міністра у справах Європи Алана Дункана.

"Злочинний вердикт і засудження Ахетма Чійгоза до 8 років позбавлення волі за "організацію масових заворушень" у Криму демонструє масове переслідування кримських татар і українців, які виступають проти незаконної анексії Криму Росією", - заявив він.

За словами Дункана, Великобританія закликає РФ негайно звільнити Чийгоза, а також інших кримчан, яких "фактично російська влада" ув'язнила за протидію незаконній анексії.

Міністр заявив, що Крим є невід'ємною частиною України, і тому Великобританія не визнає легітимність ані російської влади в Криму, ані "обраних" нею керівників півострова.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Євросоюз вимагає звільнити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу як незаконно засудженого.

Євген Кізілов, УП