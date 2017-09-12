США и Британия признали тюремное заключение Чийгоза незаконным

Соединенные Штаты и Великобритания считают, что оккупанты Крыма незаконно приговорили к 8 годам тюрьмы заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Соответствующие заявления содержатся на сайте правительства Великобритании и в твиттер-аккаунте посольства США в Украине.

"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - пишет американское дипучреждение.

В то же время пресс-служба британского правительства процитировала слова своего министра по делам Европы Алана Дункана.

"Преступный вердикт и приговор Ахетма Чийгоз к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует массовое преследование крымских татар и украинцев, которые выступают против незаконной аннексии Крыма Россией", - заявил он.

По словам Дункана, Великобритания призывает РФ немедленно освободить Чийгоза, а также других крымчан, которых "фактически российские власти" бросили в тюрьмы за противодействие незаконной аннексии.

Министр заявил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимность ни российской власти в Крыму, ни "избранных" ею руководителей полуострова.

Как сообщалось, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Евросоюз требует освободить заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа как незаконно осужденного.

Евгений Кизилов, УП