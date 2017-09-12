Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Британия признали тюремное заключение Чийгоза незаконным

Вторник, 12 сентября 2017, 15:10

Соединенные Штаты и Великобритания считают, что оккупанты Крыма незаконно приговорили к 8 годам тюрьмы заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Соответствующие заявления содержатся на сайте правительства Великобритании и в твиттер-аккаунте посольства США в Украине.

"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - пишет американское дипучреждение.

В то же время пресс-служба британского правительства процитировала слова своего министра по делам Европы Алана Дункана.

"Преступный вердикт и приговор Ахетма Чийгоз к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует массовое преследование крымских татар и украинцев, которые выступают против незаконной аннексии Крыма Россией", - заявил он.

По словам Дункана, Великобритания призывает РФ немедленно освободить Чийгоза, а также других крымчан, которых "фактически российские власти" бросили в тюрьмы за противодействие незаконной аннексии.

Министр заявил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимность ни российской власти в Крыму, ни "избранных" ею руководителей полуострова.

Как сообщалось, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Евросоюз требует освободить заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа как незаконно осужденного.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Крымкрымские татарысудВеликобританияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
Все новости...
Реклама: