Саакашвілі поїхав у Чернівці

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Середа, 13 вересня 2017, 09:54

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі виїхав зі Львова до Чернівців.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Сьогодні о 18:00 Міхеїл буде в Чернівцях на центральній площі", - сказала вона.

Коли і на чому поїхав Саакашвілі, Чиж не уточнила.

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що у зав'язку з цим правоохоронці не вживатимуть жодних додаткових заходів.

"Ми не будемо коментувати кожен крок цієї особи. Забагато честі. Просто будемо забезпечувати громадський порядок, як це відбувається на усіх масових заходах, де збираються люди. І належним чином, спокійно розслідуватимемо наші кримінальні провадження", - сказав Шевченко.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю "Леополіс" у Львові.

Ірина Балачук

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