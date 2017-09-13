Саакашвілі виїхав із готелю у Львові – ЗМІ

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю "Леополіс" у Львові.

Про це повідомляє ТСН. Ранок.

Адвокат Саакшвілі заявив, що достеменно не знає, де перебуває його клієнт, однак припустив, що той міг поїхати до Чернівців. А джерела у правоохоронних органах заявили ТСН, що політик межі Львівської області не залишав.

Ще з вечора вівторка у фойє готелю, де Саакашвілі винаймав номер, було дуже людно: тут перебували охоронці екс-очільника Одеської ОДА та його соратники. Пізніше усі вони різко вийшли на двір, де сіли до мікроавтобуса батальйону "Донбас" та інші автівки і поїхали.

Кілька охоронців Саакашвілі лишились усередині та запевнили журналістів, що їхній шеф нікуди не збирається їхати та ночуватиме у номері. Згодом із ліфта вийшов сам Саакашвілі – й залишив готель. Охоронці сказали, що політик поїхав у справах.

За певний час мікроавтобус повернувся під готель, та делегацію на чолі з Саакашвілі журналісти не побачили.

Раніше Саакашвілі заявляв, що поїде в тур Україною. Він буде їхати автомобілем, адже скористатися літаком чи поїздом без паспорта неможливо.

Як відомо, вранці 12 вересня прикордонники та поліція прибули в готель "Леополіс" у Львові і врешті-решт вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з Польщі в пункті пропуску "Шегині" без проходження прикордонного контролю з українського боку і приїхав до Львова. Закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.